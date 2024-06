Bielsko-Biała pod wodą! To była powódź błyskawiczna - ZDJĘCIA wyglądają przerażająco! Liczne podtopienia! Zalane były auta, drogi, piwnice.. PAP Łukasz Zalega

Bielsko-Biała pod wodą. Według służb wojewody i strażaków w bardzo krótkim czasie w mieście i w okolicach spadło od 100 do 150 litrów wody na metr kwadratowy. Ostatnim razem tak intensywne opady w regionie notowano w 1972 r. Strażacy na terenie Bielska-Białej i powiatów bielskiego i cieszyńskiego interweniowali w poniedziałek 4 czerwca 1250 razy. Po godz. 14.00 prowadzili już zaledwie około 50 interwencji, co oznacza, że sytuacja się ustabilizowała. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP poinformował, że w związku z tym służby przechodzą do fazy usuwania skutków kataklizmu. Zobacz zdjęcia z podtopień w mieście - to wyglądało jak armagedon...