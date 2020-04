Akcja GOPR w rejonie Babiej Góry. Turyści ruszyli na szlaki po zniesieniu zakazu

fot. Grupa Beskidzka GOPR

Wypadek w rejonie Babiej Góry wydarzył się we wtorek rano - turysta, który wybrał się na wschód słońca poślizgnął się i złamał rękę. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR apelują o rozwagę do turystów, którzy szturmem ruszyli na górskie szlaki po zniesieniu zakazu wstępu do lasu.