Duże straty po powodzi w powiecie bielskim – zalane mieszkania i domy. Gdzie po pomoc?

Starosta bielski Andrzej Płonka przypomina, że w krytyczny wtorek cały dzień spędził na południu województwa Marek Wójcik, wojewoda śląski i takie pytania już padały.

- Mówimy o pomocy rządowej. Na doraźne bytowe sprawy można otrzymać 6 tys. zł, natomiast jeśli chodzi o szkody w infrastrukturze (zalane mieszkania, domy itp.) są to kwoty do 100 tys. zł lub do 200 tys. zł. W gminach powstały zespoły, które weryfikują w terenie te sytuacje i przesyłają do wojewody śląskiego. Następnie służby wojewody przeprowadzają oględziny – mówi starosta bielski Andrzej Płonka.