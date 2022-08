Beskid Śląski. Wieża widokowa na Szyndzielni i wygodne połączenie szlaków turystycznych z kolejką linową. Cennik 2022, zdjęcia

Wieża widokowa na Szyndzielni

Wieża widokowa na Szyndzielni to jedna z bardzo popularnych atrakcji, znajdujących się w paśmie Beskidu Śląskiego. Zbudowano ją w 2015 roku. Jest to ażurowa konstrukcja stalowa, której całkowity ciężar wynosi ok. 30 ton.

Aby dostać się na platformę widokową umieszczoną na wysokości 18 m, trzeba pokonać 120 schodków. Warto, gdyż roztacza się z niej rozległa panorama na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Śląski oraz Żywiecki, a także Babią Górę, Pilsko i Tatry. Znajdziemy tutaj także lunetę obserwacyjną, która pozwoli, dzięki 25-krotnemu powiększeniu lunety, spojrzeć nieco inaczej na otaczający nas krajobraz.