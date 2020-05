Bielszczanie za łapaniem deszczówki. Ogromne zainteresowanie dofinansowaniem bielskiego Ratusza

- W ostatnim tygodniu marca wpłynęło do nas zaledwie 11 wniosków - wspomina naczelnik Przybyło. Dopiero, kiedy program został nagłośniony w mediach bielszczanie masowo zaczęli dzwonić do ratusza z pytaniami o program, a także składać wnioski o dofinansowanie zbiorników na deszczówkę. - Zainteresowanie jest naprawdę duże. Dziennie odbieramy sto telefonów na ten temat. Zostało już złożonych ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie, z czego w ostatnim tygodniu ponad osiemset. Obecnie zainteresowanie przerasta nasze oczekiwania i możliwości - dodaje naczelnik Przybyło.

W obliczu następujących zmian klimatycznych bielski Urząd Miejski przygotował program dopłat do zbiorników na deszczówkę "Bielsko-Biała łapie deszcz". Ma on zachęcić mieszkańców do racjonalnego i efektywnego wykorzystywania deszczówki. Program został zaakceptowany przez Radę Miejską 17 marca tego roku. Początkowo nic nie zapowiadało, że będzie się cieszył tak dużym zainteresowaniem.

Miasto przeznaczyło na dofinansowanie około 700 tys. zł. Wnioski można składać do 31 lipca lub wyczerpania puli do podziału. Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane, będą wpisane na listę rezerwową i jeśli miastu uda się pozyskać dodatkowe pieniądze , to zostaną uwzględnione w tym roku, a jeśli nie to w przyszłym.

Osoby chcące zamontować na swojej działce zbiornik na deszczówkę o pojemności co najmniej 300 litrów mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do tysiąca złotych, a dla zbiorników podziemnych wsparcie może sięgnąć nawet 3 tys. zł. Co ważne, dotację można dostać tylko do jednego zbiornika.

Naczelnik Przybyło podkreśliła, że na ogromne zainteresowanie akcją wpływ mają następujące zmiany klimatyczne - okresy nawalnych deszczów lub suszy, co zmusza ludzi do tego, żeby rozsądnie zagospodarować wodę opadową. - Zebraną w ten sposób wodę można użyć do podlewania kwiatów, mycia tarasów, bo w czasach kiedy okresy suszy są coraz dłuższe używanie wody pitnej do takich celów jest marnotrawstwem - stwierdziła Danuta Przybyło.