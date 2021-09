Finał Dni Bielska-Białej 2021: tłumy swingowały w rytm "Karuzeli" i innych przebojów Marii Koterbskiej - zobacz ZDJĘCIA

Prowadzący koncert Jacek Cygan zapowiadając kolejne piosenki nawiązywał do życiorysu Koterbskiej, wskazując na jej przywiązanie i miłość do Bielska-Białej, co potwierdził wywołany na balkon syn piosenkarki Roman Frankl. Wielkim finałem była piosenka „Karuzela”, której słowa za sprawą Jacka Cygana zostały zmienione w hołd dla artystki.