Mnóstwo chętnych do oddania krwi dla rannych rowerzystek w wypadku w Wilkowicach

- W wypadku ucierpiały sportsmenki, które pokonały tysiące kilometrów. To nie były panie, które wyjechały na spacer. Gdyby miały szansę uniknąć tego wypadku, gdyby mogły wjechać krawężnik, wskoczyć do rowu, to na pewno by to zrobiły. Tam najgorszy z możliwych zbiegów okoliczności sprawił, że znalazły się na torze jazdy samochodu, który nie skręcił na zakręcie i pojechał prosto... - ocenił Mariusz Kudła. Ocenił, że na polskich drogach relacje pomiędzy kierowcami a rowerzystami muszą być budowane cały czas, każdego roku, kiedy zaczyna się sezon na jednoślady.

Oddaję krew, bo każdy może potrzebować pomocy

- Odzew jest bardzo duży, co nas cieszy, bo krew jest potrzebna cały czas, bez względu na sytuację. Wypadki zdarzają się cały czas - powiedziała Gabriela Gara, kierownik Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Dodała, że do oddania krwi zgłosiło się 50 osób, ale z racji epidemii koronawirusa i obostrzeń związanych m.in. z zachowaniem bezpiecznego dystansu część osób została odesłana do stacji terenowej.

- Jest akcja, więc oddaję krew. Nie miałem żadnych wątpliwości, że muszę tu być - stwierdził Seweryn Żywioł z Andrychowa.

Andżelika Górna z Gilowic przyznała, że oddaje krew już od kilku lat. Jak tylko jest okazja, to dzieli się życiodajnym płynem. Sama także jeździ na rowerze, wypadek w Wilkowicach ją poruszył, więc zdecydowała się przyjechać do Bielska-Białej, by oddać krew. - Jak jeżdżę na rowerze i widzę, jaki jest ruch, to boję się o swoje bezpieczeństwo - mówiła pani Andżelika.