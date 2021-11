Trudne warunki turystyczne w Beskidach. Przyprószyło śniegiem, szlaki są oblodzone

Od kilku dni w górach jest biało, codziennie prószy śniegiem. Najwięcej jest go powyżej tysiąca metrów nad poziomem morza, gdzie utrzymują się temperatury nieco poniżej zera stopni Celsjusza.

- Dzisiaj około godziny 8.00 na Markowych Szczawinach było minus 6 stopni, a na Hali Miziowej minus 7. Wiał słaby wiatr. Widoczność na Markowych Szczawinach była dobra, na Hali Miziowej nienajlepsza. Teraz przebija słońce - poinformował DZ ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.

Podkreślił, że śniegu w Beskidach jest jak na lekarstwo (tylko gdzieniegdzie jego warstwa wynosi od 10 do 20 cm), bo grunt jest jeszcze stosunkowo ciepły, więc szybko topnieje, co przyczynia się do powstawania oblodzeń na szlakach. W efekcie warunki są trudne.

- Bez raczków nie ma się co wybierać w góry - radzi ratownik GOPR.