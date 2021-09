Wybuch gazu w Szczyrku. Dzisiaj przed bielskim Sądem Okręgowym zeznawali operatorzy wiertnicy

Proces przed bielskim Sądem Okręgowym dotyczący wybuchu gazu przy ul. Leszczynowej w Szczyrku rozpoczął się 31 sierpnia. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie sześć osób, w tym trzy z zarzutem o bezpośrednie doprowadzenia do eksplozji, w wyniku której doszło do zawalenia się domu i śmierci ośmiu osób, w tym czworga dzieci. Podczas pierwszej rozprawy zeznania składał Roman D., prezes firmy, która zleciła wykonanie przewiertu. Roman D. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, podtrzymał swoje wcześniejsze zeznania, wyraził także ubolewanie z powodu całego zajścia.

Oskarżeni nie przyznali się do winy

Dzisiaj odbyła się druga rozprawa. jak informuje TVP3 dzisiaj 16 września przed sądem stanęli operatorzy wiertnicy - Marcin S. i jego pomocnik Józef D., których prokuratura oskarżyła o przewiercenie gazociągu i doprowadzenie do wybuchu gazu. Przed sądem oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Sąd odczytał zeznania, które złożyli w śledztwie prowadzonym przez bielską prokuraturę okręgową.