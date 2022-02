Zniknie „zakręt idiotów" na obwodnicy Bielska-Białej? Powodem budowa części drogi ekspresowej S1

Ostry łuk powinien działać na wyobraźnię, ale...

To miejsce znają chyba wszyscy kierowcy w Śląskiem, którzy choć raz jechali obwodnicą Bielska-Białej, na przykład w drodze na wypoczynek w Beskidy. To miejsce charakterystyczne, zakręt ma prawie 180 stopni. To łuk na odcinku obwodnicy Bielsko-Białej. Gdy zmierzamy z Cieszyna w stronę Żywca, w okolicach Hałcnowa, przed węzłem w Lipniku, widać tu już wiele ostrzeżeń i ograniczenie prędkości do 60 km/h. Podobnie w przeciwnym kierunku.

- Tam jest bardzo wiele ostrzeżeń. Ograniczenia prędkości, pulsujące światło nad drogą – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostrzeżenia i ograniczenia jednak często nie robią na kierowcach wrażenia, kierowcy często rozpędzają się na dość długiej prostej, a potem mają problem ze zmieszczeniem się w ostrym zakręcie. Zwykle lądują na barierach. Średnio w roku dochodzi tam do kilkudziesięciu takich zdarzeń. W 2021 roku policja odnotowała tam 28 kolizji i jeden wypadek.