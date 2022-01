Co powinno się zmienić w Bielsku-Białej w 2022 roku? Zapytaliśmy mieszkańców. Ich odpowiedzi nie napawają optymizmem, potrzeb jest wiele

Co powinno się zmienić w Bielsku-Białej w 2022 roku?

Strefy parkingowe , to chwilowo największy frasunek mieszkańców. Padają głosy, że nie zachęcają do korzystania z nielicznych atrakcji, bo ich cena jest zbyt wysoka. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły kolejne zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej (SPP). Będzie ona płatna od 8:00 do 17:00, czyli o godzinę dłużej niż dotychczas. Wzrosną także obowiązujące opłaty za postój.

Wizja betonowego miasta , która pochłania Bielsko-Białą w imię rewitalizacji, nie satysfakcjonuje mieszkańców. I nie jest to tylko bolączka minionego roku. Problem był sygnalizowany już przy okazji wycinki z 2018, gdzie przypomnijmy, znaczna część bielszczan, była zdania, że wyrąb przy ul. Cieszyńskiej nie był konieczny. Przeczytaj więcej - kliknij [ TUTAJ ] Szeroko komentowana była również sprawa zrębu drewna przez kolej, gdzie PKP PLK S.A. zaplanowało wycinkę wzdłuż linii kolejowej 139, kliknij TUTAJ , by przeczytać.

Mieszkańcy są zgodni co do jednego. Zmiany są konieczne. Jest wiele sfer życia publicznego, które są zaniedbane i wymagają reorganizacji. Wśród największych problemów wymieniane są, m.in.: strefy parkingowe i wycinka drzew .

Jak zmienić wizerunek Bielska-Białej i wpłynąć na władze miasta?

Najlepszymi sposobami, by realnie wpłynąć na to, co dzieje się w mieście są m.in.: aktywne uczestnictwo w spotkaniach i sesjach rady miasta, głosowanie w budżecie obywatelskim i zbiorcze petycje kierowane do odpowiednich organów.