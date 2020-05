Restauracje w Bielsku-Białej przygotowują się na przyjęcie klientów

Zwraca uwagę, że czas związany z epidemią koronawirusa nauczył cierpliwości i pokazał, że prowadzenie cateringu miało sens. - Klienci przyzwyczaili się do naszej kuchni. Po miesiącu było widać, że jest więcej zamówień – zaznacza.

- Długo czekaliśmy na ten moment, ponad dwa miesiące. Ale w zasadzie cały czas byliśmy przygotowani do tego – mówi Sławomir Prorok, właściciel znajdującego się przy placu Chrobrego Mimoza Sports Pub & Caffe & Bistro, jednego z najbardziej znanych i lubianych miejsc w Bielsku-Białej. - Wdrażaliśmy się i z niecierpliwością czekaliśmy na ten moment. Ale nie nudziło się nam, cateringowo działaliśmy mocno – podkreśla.

W poniedziałek 18 maja restauratorzy będą mogli przyjąć klientów po wielu tygodniach przymusowej przerwy związanej z obostrzeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa . W bielskich restauracjach trwają przygotowania do przyjęcia klientów.

- Mecze będzie można obejrzeć, piwa się napić, choć koncerny piwowarskie też czekały na tę decyzję i dopiero teraz ruszają z produkcją. Ale lane piwo będzie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zadowolić klientów. Wiemy, że są spragnieni wyjścia z domu – przyznaje Sławomir Prorok. Aktualnie Mimoza prowadzi zamówienia na wynos - odbiór osobisty lub dowóz pod nr tel. 730 100 318.

Podobnie w ogródku, jaki tradycyjnie znajdzie się przed Mimozą. W lokalu w wyznaczonych miejscach znajdą się płyny do dezynfekcji, a obsługa będzie pracowała w maseczkach bądź przyłbicach ochronnych. W Mimozie znów będzie można obejrzeć mecze piłkarskie (od 16 maja wznawia rozgrywki Bundesliga).

W poniedziałek 18 maja Mimoza Sports Pub & Caffe & Bistro zaprasza klientów do siebie. Będzie można zjeść pyszne dania polskiej kuchni, napić się kawy, herbaty, piwa. Ale wszystko według specjalnych zasad bezpieczeństwa. W Mimozie boksy zostaną oddzielone od siebie osłoną z pleksi, zachowana będzie 2-metrowa bezpieczna odległość.

Na płycie bielskiego Rynku niektóre ogródki już są przygotowane, inne lada moment zostaną ustawione, bo stoły i krzesła czekają na rozpakowanie i rozłożenie. W znanej restauracji World's Kitchen & Resto-Bar Paparazzi (Rynek 30) nastawionej na ciekawą kuchnię z całego świata, ze szczególnym naciskiem na lubiane w Polsce jedzenie o włoskich korzeniach, od piątkowego ranka trwa intensywne przygotowanie do poniedziałkowego przyjęcia klientów.

- Spełniamy wszystkie restrykcje: drukujemy informacje, laminujemy je, przygotowujemy płyny dezynfekujące na każdym kroku, wyznaczamy linie co do kolejek, odstępy, przegrody - wylicza Monika Szczotka, właścicielka restauracji. - Zależy nam, by spełnić wymagane restrykcje, bo chcemy, żeby nasi goście byli bezpieczni – zaznacza.

Ile osób będzie mogło wejść do restauracji? Monika Szczotka przyznaje, że na tą chwilę nie ma określonej liczby, bo jest jeszcze wiele znaków zapytania. Przykład? Czy osoba, która wchodzi do toalety jest wliczana, jako osoba, która znajduje się na terenie restauracji? – Pytamy w urzędach i tam, gdzie tylko możemy. Staramy się spełnić wymagane restrykcje dlatego od rana do nocy jesteśmy w restauracji i pracujemy – wyjaśnia.