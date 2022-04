Sacrum in Musica w Bielsku-Białej. Muzyczna uczta rozpoczyna się w poniedziałek 4 kwietnia [PROGRAM] JAK

Podczas poniedziałkowej inauguracji festiwalu Sacrum in Musica wystąpi Bielska Orkiestra kameralna Bielskie Centrum Kultury/Lucek Cykarski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Artystycznym i duchowym przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych jest doroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. Po ubiegłorocznej, spowodowanej pandemią przerwie festiwal wraca do Bielska-Białej z pełną mocą i świeżością spojrzenia nowych organizatorów. Koncerty Sacrum i Muzyka odbędą się 4-7 kwietnia w bielskich świątyniach i salach koncertowych.