Marzec w Bielsku-Białej: Przegląd prasy z lutego 2022 w Bielsku-Białej, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Bielsku-Białej: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!

Ponad 80 żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej 26 lutego złożyło na żywieckim Rynku przysięgę. W uroczystości wzięli udział m.in. bliscy ochotników, mieszkańcy Żywca, przedstawiciele służb mundurowych i samorządu. - Historia lubi zataczać koło. To na tym żywieckim Rynku 8 sierpnia 1914 roku legioniści złożyli przysięgę i maszerowali bronić Ojczyzny - mówił burmistrz Żywca Antoni Szlagor, dziękując ochotnikom, że w tak trudnym momencie chcą służyć Polsce.