„Podwójna moc pomagania” w Bielsku-Białej. Świąteczny Kiermasz Charytatywny już w sobotę!

- Wydarzenie jest organizowane jak zawsze z myślą o tych, którzy bez naszej pomocy nie dadzą sobie rady. Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt w schroniskach i przytuliskach, dlatego jeszcze przed świętami organizujemy wspólnie z Fundacją ARKA akcję będącą połączeniem dwóch popularnych zbiórek. W końcu grudzień to najlepszy czas, by otworzyć swoje serca i pomóc tym, którzy tego potrzebują. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej specjalnej edycji, zarówno dzieci, jak i dorosłych – mówi Dagmara Gąsiorek, Marketing Manager Galerii SFERA.