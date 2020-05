Stadion Miejski w Bielsku-Białej od kuchni. Kibice Podbeskidzia już się za nim stęsknili. Zobaczcie zdjęcia

Stadion Miejski w Bielsku-Białej od kuchni - zdjęcia

Piłkarze Podbeskidzia po raz ostatni na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej zagrali 9 marca pokonując dotychczasowego przodownika Fortuna 1. Ligi Wartę Poznań 2:0 i wskakując na pozycję lidera. Tydzień wcześniej na inaugurację tegorocznych spotkań Górale rozgromili na Rychlińskiego Wigry Suwałki 4:0. Początek wiosny piłkarze trenera Krzysztofa Brede mieli więc imponujący.

Na razie marsz Podbeskidzia w kierunku powrotu do Ekstraklasy zatrzymała pandemia koronawirusa, ale w Bielsku-Białej wierzą, że w tym sezonie uda się wywalczyć awans do grona najlepszych. Czekają na to zarówno piłkarze jak i kibice Górali. Drużyna właśnie dostała zgodę PZPN na powrót do zajęć grupowych i przygotowuje się do wznowienia rozgrywek Fortuna 1. Ligi, które zaplanowano na 6 czerwca.

Pierwszy mecz na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej piłkarze Podbeskidzia zagrają w drugiej z rzędu kolejce, a ich rywalem będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Niestety spotkanie to odbędzie się bez udziału publiczności. Sezon ma być dokończony, ale na razie nic nie wskazuje na to, by kibice mogli wrócić na trybuny. Wszystko w powody pandemii koronawirusa.